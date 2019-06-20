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Fenerbahçeli Eljif Elmas için devler devrede

Fenerbahçeli Eljif Elmas için devler devrede

Fenerbahçe transferler için geri sayıma başladı. UEFA Ust Kurulu'nun bir hafta içerisinde kararını açıklaması ve sarı lacivertli kulübe men dışında bazı yaptırımlar uygulaması bekleniyor.

Sarı lacivertli yönetimin olası transfer yaptırımlarına göre haritasını belirleyeceği ve prensip anlaşmasına vardığı isimlere bir bir resmi imzaları attıracağı öğrenildi.

UEFA'nın istekleri doğrultusunda oyuncu satışına da öncelik verecek olan Sarı lacivertlilerin ilk etapta birçok ünlü kulübün peşinde koştuğu Eljif Elmas'dan önemli bir bonservis geliri elde etmeyi planladığı ifade edildi.

Eljif’den gelecek para ile transfere yönelecek olan Fenerbahçe Yönetimi, bonservis bedeli olmayan ya da uygun fiyatlara sahip isimlere ilk etapta yönelecek.

Takımın büyük bir bölümünün sözleşmesinin sona ermesi ile maaş yükü konusunda eli rahatlayan sarı lacivertliler, yeni atılacak imzalarda da özellikle bu konuya dikkat edecek.

Tüm bu mali şartlara rağmen şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe, taraftarlarıını mutlu edecek isimleri kadroya katmak için gece gündüz çalışıyor.

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