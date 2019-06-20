HABER /  DÜNYA

BM'nin savaş korkusu, 'Dünya bedelini ödeyemez'

BM'nin savaş korkusu, 'Dünya bedelini ödeyemez'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İran'ın ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) vurması da dahil olmak üzere Körfez bölgesinde son dönemde yaşanan gelişmelerden dolayı son derece endişeli olduğu ve tarafları itidale çağırdığı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın  toplantısında, İran-ABDgerilimine ilişkin soruları yanıtladı.

"BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres), İran'ın ABD'ye ait insansız  hava aracını vurması da dahil olmak üzere  Körfez bölgesinde son dönemde yaşanan  gelişmelerden dolayı son derece endişeli." diyen Dujarric, Guterres'in tüm  tarafları maksimum itidale ve hali hazırdaki gerginliği daha da tırmandırmaktan  kaçınmaya çağırdığını aktardı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 4321 personel alınacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 4321 personel alınacak
ABD Senatosundan Suudi Arabistan'a silah satışı engeli
ABD Senatosundan Suudi Arabistan'a silah satışı engeli
Süleyman Soylu: Otobüsten kaçırılan kadın bulundu
Süleyman Soylu: Otobüsten kaçırılan kadın bulundu
BM Raportörü'nden 'Kaşıkçı' yorumu: İtiraf etsinler
BM Raportörü'nden 'Kaşıkçı' yorumu: İtiraf etsinler
Abdullah Avcı transfer listesini Beşiktaş yönetimine verdi
Abdullah Avcı transfer listesini Beşiktaş yönetimine verdi
Fenerbahçeli Eljif Elmas için devler devrede
Fenerbahçeli Eljif Elmas için devler devrede
ÖNCEKİ HABERLER
Kolarov, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
Kolarov, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
Medipol Başakşehir Adebayor'la yollarını ayırdı
Medipol Başakşehir Adebayor'la yollarını ayırdı
İstanbul seçim anketleri ORC seçim anketi kim önde son durum
İstanbul seçim anketleri ORC seçim anketi kim önde son durum
Akar ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüştü
Akar ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüştü
Kıbrıs'ı karıştıran yemeğin fotoğrafı
Kıbrıs'ı karıştıran yemeğin fotoğrafı
2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı takvimi okullar ne zaman açılıyor?
2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı takvimi okullar ne zaman açılıyor?
Putin'den 'ABD-İran çatışması felaket olur' uyarısı
Putin'den 'ABD-İran çatışması felaket olur' uyarısı
KPSS lise sınavı ne zaman 2019 ÖSYM KPSS sınav takvimi
KPSS lise sınavı ne zaman 2019 ÖSYM KPSS sınav takvimi
Yorumlar