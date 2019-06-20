Galatasaray'ın yeni golcüsü kim olacak?

Christian Luyindama'nın satın alma opsiyonunu kullanan ve eksik bölgelere takviye yapmak için harekete geçen Galatasaray'da golcü arayışı sürüyor.

West Ham United'ın Meksikalı golcüsü Javier Hernandez ile temasa geçen sarı kırmızılılar, 31 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istiyor. Kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunan ve bu sezon 7 gol kaydeden Hernandez'in menajeriyle temas kurulduğu öğrenildi.

Öte yandan transfer bütçesi yaratmak için oyuncu satması gereken Galatasaray'da Diagne'nin geleceği merak ediliyor. Senegal kampında bulunan 27 yaşındaki golcü oyuncuya Suudi Arabistan ekiplerinin talip olduğu iddia edilirken sarı kırmızılı kulübe henüz resmi bir teklifin ulaşmadığı öğrenildi.

Babel ve Şener transferlerini bitiren Galatasaray'ın, Jimmy Durmaz konusunda da teklifini sunduğu ve beklemeye geçtiği kaydedildi.

Sezon başında Everton'dan kiralanan ve şampiyonluğun mimarlarından olan Henry Onyekuru için İngiliz ekibiyle yeniden temas kurulacağı ve Nijeryalı oyuncunun tekrar kiralanması için teklif sunulacağı gelen haberler arasında...