Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı, tercihler 23-29 Temmuz'da alınacak" dedi.

Ön bilgi amaçlı '2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu' yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın internet adresinde yayımlanan kılavuza göre, sınav sonuçlarını 18 Temmuz’da öğrenecek adaylar, tercihlerini ise 23-29 Temmuz'da T.C kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yapacak.

Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 150 ve üzeri puan alanlar, ön lisans; Alan Yeterlilik Testleri (AYT) veya Yabancı Dil Testi’nde (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla alanlar ise, lisans programlarını seçebilecek.

Bu yıl da tercih sırası dikkate alınacak.

Kayıtlar 19-23 Ağustos'ta

Adayların, 24 tercih hakkı var. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Kayıtlar tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlara, ÖSYM ek yerleştirme yapacak.

Bazı programlardaki başarı sırası barajlarıysa şöyle:

Hukuk 190 bin, mühendislik 300 bin, mimarlık 250 bin, tıp 50 bin ve öğretmenlik 300 bin.