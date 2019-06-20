HABER /  DÜNYA
ADV ÖTV indirimi için son fırsat!

AB Rusya'ya yaptırımların süresini uzattı

Anadolu Ajansı
AB Rusya'ya yaptırımların süresini uzattı

Avrupa Birliği (AB), Kırım ve Sivastopol'un yasa dışı ilhakından dolayı Rusya'ya uyguladığı yaptırımların süresini bir yıl uzatma kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Kırım ve Sivastopol'u yasa dışı ilhakı nedeniyle AB'nin uygulamakta olduğu kısıtlayıcı tedbirlerin 23 Haziran 2020'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

Buna göre, uzatılan yaptırımlarla AB vatandaşları ve şirketlerinin Kırım ve Sivastopol bölgelerindeki faaliyetleri sınırlandırılıyor.

AB'ye Kırım ve Sivastopol'dan ürün ithalatına izin verilmiyor. AB vatandaşları veya şirketleri, Kırım ve Sivastopol'dan emlak alamıyor. Bu bölgelerdeki şirketlere finansal hizmet sağlayamıyor. Avrupa'nın turistik yolcu gemileri, Kırım ve Sivastopol'daki limanlara acil durumlar dışında uğrayamıyor.

Kırım bölgesine ulaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde kullanılacak bazı mal ve teknolojiler ihraç edilemiyor. Özellikle petrol, doğal gaz ve maden arama, çıkartma ve üretimine yönelik teknoloji sağlanması engelleniyor. Bu sektörlere teknik destek verilemiyor.

Rusya, Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler Rusya'ya yaptırım uygulamaya başlamıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Teröristbaşı Öcalan'dan HDP'ye "tarafsızlık" çağrısı
Teröristbaşı Öcalan'dan HDP'ye "tarafsızlık" çağrısı
Diyarbakır'da trafikte makas atan sürücüye ceza
Diyarbakır'da trafikte makas atan sürücüye ceza
BM'nin savaş korkusu, 'Dünya bedelini ödeyemez'
BM'nin savaş korkusu, 'Dünya bedelini ödeyemez'
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 4321 personel alınacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 4321 personel alınacak
ABD Senatosundan Suudi Arabistan'a silah satışı engeli
ABD Senatosundan Suudi Arabistan'a silah satışı engeli
Süleyman Soylu: Otobüsten kaçırılan kadın bulundu
Süleyman Soylu: Otobüsten kaçırılan kadın bulundu
ÖNCEKİ HABERLER
BM Raportörü'nden 'Kaşıkçı' yorumu: İtiraf etsinler
BM Raportörü'nden 'Kaşıkçı' yorumu: İtiraf etsinler
Abdullah Avcı transfer listesini Beşiktaş yönetimine verdi
Abdullah Avcı transfer listesini Beşiktaş yönetimine verdi
İstanbul seçim sonuçları Gezici seçim anket sonuçları son durum
İstanbul seçim sonuçları Gezici seçim anket sonuçları son durum
Fenerbahçeli Eljif Elmas için devler devrede
Fenerbahçeli Eljif Elmas için devler devrede
Kolarov, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
Kolarov, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
23 Haziran İstanbul seçim sonuçları OPTİMAR anketi
23 Haziran İstanbul seçim sonuçları OPTİMAR anketi
Medipol Başakşehir Adebayor'la yollarını ayırdı
Medipol Başakşehir Adebayor'la yollarını ayırdı
Temmuz ayında engelli maaşı ne kadar olacak zam olacak mı?
Temmuz ayında engelli maaşı ne kadar olacak zam olacak mı?
Yorumlar