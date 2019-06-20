Öcalan'ın mektubunu avukatları sakladı mı?

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın mektubundaki sır perdesi aralanıyor. Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, Öcalan ile yaptığı görüşmede 18 Haziran'da avukatlarına verilen mektubun açıklanmadığını bu bilginin Öcalan'ın tepki göstermesine neden olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Ali Kemal Özcan'ın açıkladığı Öcalan mektubu yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Özcan, mektupla ilgili olarak üstü kapalı Öcalan'ın avukatlarını suçladı ve 18 Haziran'da teslim edilen mektubun kamuoyundan saklandığını ileri sürdü.

İmralı'da terörist başı Abdullah Öcalan ile özel izinle görüşen Doç. Dr. Ali Kemal Özcan'ın kamuoyuna açıkladığı mektup başka bir tartışmayı da beraberinde getirdi. İddialara göre Öcalan'ın 18 Haziran'da açıklanmak üzere avukatlarına teslim etti ancak avukatları bu mektubu kamuoyu ile paylaşmadı.

Saklanan mektubun örneğini verdi

Öcalan ile İmralı'da yaptığı görüşme sırasında mektubun gündeme geldiğini söyleyen Özcan, şöyle konuştu:

"Abdullah Öcalan'ın kendisinin iki avukatına el yazısıyla bir sayfalık açıklama vermiş olduğunu öğrendik. Bugün uzun bir değerlendirme yaptık Abdullah Öcalan'la İmralı hapishanesinde. Görüşme esnasında söz açıklamaya geldiğinde o açıklandığını sanmaktaydı fakat bizden öğrenmiş oldu ki 18 Haziran 2019 tarihinde avukatlara savcılık üzerinden teslim edilmiş olan açıklama henüz yayınlanmamış. Abdullah Öcalan bunu öğrendiğinde tepki gösterdi."

Avukatlar telefonlara çıkmamış

Öcalan'ın kendisine avukatlarına atfen bir not verdiğini dile getiren Özcan, avukatlarının telefonlara cevap vermediğini söyledi. Özcan, bu sebeple avukatlarıyla birlikte yapılması planlanan açıklamayı tek başına yapmak durumunda kaldığını aktardı. Özcan, şunları söyledi:

"Biz akşam 17.00 civarında oradan ayrıldık. Avukatlarını aramaya başladım. Şu anda saat 21.00'e geliyor. Şu an itibariyle avukatlarından herhangi bir cevap alamadım. Telefon, normal mesaj ve WhatsApp mesajıyla, hatta avukatların birinin mesajı okuduğunu WhatsApp tekniğiyle öğrenmiş oldum. Kendilerinin gelmemesi sonucu benim bugünkü bu konuşmam, bu açıklamam aslında halkımızın o derin kültüründen beslenen bir deyimiyle ifade edilebilir, ben bir emaneti açıklıyorum. Kim olursa olsun emanete ihanet edilmez. Sadece avukatlar değil, hiç kimse emanete ihanet edemez. Emanet kutsaldır."