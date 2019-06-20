Süleyman Soylu: Otobüsten kaçırılan kadın bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’dan Mersin istikametine giden otobüsten kaçırılan Kadriye Çavuş'un bulunduğunu ve şüphelilerin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Trafik ve asayiş birimlerimiz tarafından araca el konulmuş, şahıslar yakalanmıştır. Kadriye Çavuş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ve emniyet güçlerimizin korumasındadır” dedi.

#KadriyeÇavuşaNeOldu



Trafik ve asayiş birimlerimiz tarafından araca el konulmuş, şahıslar yakalanmıştır.



Kadriye Çavuş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ve emniyet güçlerimizin korumasındadır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — Süleyman Soylu ⚡️ (@suleymansoylu) 20 Haziran 2019

Olayın geçmişi

Ankara-Mersin istikametinde hareket eden otobüs Aksaray Tuana Turistik Tesislerinde verdiği molanın ardından hareket ederken, 06 BFJ 470 plakalı beyaz bir araç otobüsün önünü kesti ve araçtan inen saldırganlar otobüste bulunan Kadriye Çavuş isimli kadını darp ederek kaçırdı.

Araçta bulunan vatandaşların müdahalesine rağmen, Çavuş'un akrabaları olduğu zannedilen saldırganlar, kadını darp ederek yerlerde sürükledi ve otomobile bindirerek yanlarında götürdü.