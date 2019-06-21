Erdoğan'dan Öcalan'ın mektubuna ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya ortak yayınında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın İstanbul seçimleriyle ilgili mektubunu değerlendirdi. Erdoğan, örgüt içerisinde liderlik yarışı bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş'ın CHP adayına destek açıklamasının ardından yayınlanan Öcalan mektubuyla ilgili konuştu. Erdoğan, örgüt içerisinde liderlik yarışı olduğunu söyledi.

Sosyal medya ortak yayınında terör örgütü lideri Öcalan'ın İmralı'dan gönderdiği mektubu değerlendiren Erdoğan, Kandil ve Demirtaş arasında çekişme olduğunu söyledi.

"Olaya şöyle bakıyorum. Bizim derdimiz o değil. Oralardan bize ne gelir, ne gelmez bunları az çok kestiriyoruz. Burada bir iktidar mücadelesi var. Bu iktidar savaşında HDP-PKK kanadında yaşanan Öcalan-Demirtaş noktasında iktidar savaşında ciddi kayma gösteriyor. Bu süreç içerisinde Öcalan kendi iktidarını bunlara kaçırmak istemiyor. Demirtaş'a hesap sormaktan tutun da dağa hesap sormaya varıncaya kadar. Onların kendisine ihanet ettiği yönünde. Buna yönelik kesin tavırları var. Bu s üreç içerisinde yaptığı açıklamada 'eğer siz beni destekliyorsanız, benim arkamda olan bir partiyseniz ne oraya ne şuraya değil siz kendi gücünüzü ortaya koymalısınız, herhangi bir yere değil kendi tarafsızlığınızı ortaya koymalısınız' diye bir şey."