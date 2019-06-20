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Kocaeli'de camide üzerine dolap devrilen çocuktan acı haber

Demirören Haber Ajansı
Kocaeli'de camide üzerine dolap devrilen çocuktan acı haber

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, Kuran kursuna kayıt yaptırmak için babasıyla camiye giden Devran Eren (7), üzerine ayakkabı dolabı devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. 

KOCAELİ Dilovası'na bağlı Mimar Sinan Mahallesinde önceki gün meydana gelen olayda; Devran Eren (7), babası Hasan Eren ile birlikte Kuran kursuna kayıt yaptırmak için Hz. Ali Cami'ne geldi. Küçük çocuk, içerideki işlemler bittikten sonra dışarı çıkmak için ayakkabılarını giymek üzere dolaba yöneldi. Devran'ın dokunmasıyla ayakkabı dolabı üzerine devrildi.

Oğlunun dolap altında kaldığını gören Hasan Eren, üzerinden kaldırıp, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla camiye gelen sağlık görevlileri, yerde hareketsiz yatan Devran Eren'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Küçük çocuğun cansız bedeni, Dilovası Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, Devran Eren'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. 

Öte yandan Devran Eren'in üzerine ayakkabı dolabının devrildiği anlar, caminin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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