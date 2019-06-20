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Teröristbaşı Öcalan'dan HDP'ye "tarafsızlık" çağrısı

Teröristbaşı Öcalan'dan HDP'ye "tarafsızlık" çağrısı

İmralı Cezaevi'nden açıklama yapan teröristbaşı Abdullah Öcalan, HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı yaptı.

Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeye ilişkin basın açıklaması düzenleyerek, Abdullah Öcalan'ın mektubunu okudu. Mektupta Abdullah Öcalan HDP'ye, "23 Haziran seçimlerinde tarafsız kalın" çağrısında bulundu.

Teröristbaşı Öcalan'dan HDP'ye tarafsızlık çağrısı

İmralı Cezaevinden açıklama yapan teröristbaşı Öcalan, HDP'ye İstanbulseçimlerinde tarafsızlık çağrısı yaptı. Teröristbaşı Öcalan "HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır" açıklamasında bulundu.

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