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Kolarov, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Kolarov, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Roma'da forma giyen Aleksandar Kolarov, Fenerbahçe'yle transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi. Sol bekte görev yapan 33 yaşındaki yıldız ismin önümüzdeki günlerde transferinin tamamlanması bekleniyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan hamlelerini yapıyor, diğer yandan da UEFA'dan gelecek haberi bekliyor. Hem Türkiye hem de Avrupa'dan transfer hamlelerini arka arkaya yapan sarı-lacivertli kulüp, tatilini Yunanistan'da geçiren Aleksandar Kolarov'u İstanbul'a getirdi.

Roma ile 1 yıllık daha sözleşmesi olmasına karşın ayrılma kararı veren Kolarov'un Fenerbahçe'den istediği 3 yıllık 3.5 milyon euroluk talebi 3 milyon euro seviyesine indirdiği öğrenildi. Kolarov ile 1+1 yıllık sözleşme üzerinden görüşmlerini sürdürenFenerbahçe, Sırp futbolcunun maaşını 2.8 milyon euroya indirmesi ve bonservisi alması durumunda resmi imzalara atacak.

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