İşte 3600 ek gösterge, nafaka, hal yasası ve bedelli düzenlemeleri

Meclis çalışmalarına 23 Nisan özel oturumuyla başladı. TBMM'nin gündeminde Türkiye için çok önemli konular var. Hızla çalışmalara başlayacak olan Meclisin gündeminde memurların hem maaşlarını hem de tazminatlarını artıracak 3600 ek gösterge, nafaka, yeni askerlik sistemi ve hal yasası da var.