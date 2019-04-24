İşte 3600 ek gösterge, nafaka, hal yasası ve bedelli düzenlemeleri

İşte 3600 ek gösterge, nafaka, hal yasası ve bedelli düzenlemeleri

24 Şubat'ta tatile giren TBMM'nin yeniden çalışmaya başlamasıyla beraber "3600 ek gösterge, nafaka, hal yasası ve bedelli askerlik" düzenlemeleri görüşülecek.

İşte 3600 ek gösterge, nafaka, hal yasası ve bedelli düzenlemeleri - Sayfa 1

Meclis çalışmalarına 23 Nisan özel oturumuyla başladı. TBMM'nin gündeminde Türkiye için çok önemli konular var. Hızla çalışmalara başlayacak olan Meclisin gündeminde memurların hem maaşlarını hem de tazminatlarını artıracak 3600 ek gösterge, nafaka, yeni askerlik sistemi ve hal yasası da var.

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İşte 3600 ek gösterge, nafaka, hal yasası ve bedelli düzenlemeleri - Sayfa 2

Yeni askerlik sistemi

Bunlardan ilki yeni askerlik sistemi olacak. Yeni askerlik sistemiyle bedelli kalıcı hale getirilecek. Ayrıca 21 günlük askerlik süresinin ardından isteyen 6 ay askerlik yaptıktan sonra terhis olacak, isteyen 6 ay daha maaşlı bir şekilde askerliğe devam edecek. 

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İşte 3600 ek gösterge, nafaka, hal yasası ve bedelli düzenlemeleri - Sayfa 3

Yeni sistemin bütün ayrıntıları Meclis'te görüşülecek ve karara bağlanacak.

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İşte 3600 ek gösterge, nafaka, hal yasası ve bedelli düzenlemeleri - Sayfa 4

 Süresiz nafaka 5 yıl ile sınırlandırılacak

Kamuoyunda sürekli tartışmalara neden olan süresiz nafaka sisteminde de, değişiklik gündemde. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı, konuyla ilgili çalışmalarına hız verdi.

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