Ali Koç'tan Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan sarı-lacivertli taraftarlara transfer müjdesi geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV’de kulübe maddi destek için yapılan “winwin” kampanyasında önemli açıklamalarda bulundu.

Bugün Tahincioğlu Basketbol Süper Lig Play-Off Final serisinde Anadolu Efes ile yapılacak olan 7. ve son maçtan zaferle ayrılarak şampiyon olacaklarını söyleyen Başkan Koç, “Taraftarımızın kulübe katkıları çok iyi. Yapılan kampanyalarda sonuçlar çok iyi. Destek olan herkese teşekkür ediyorum. Basketbol serimiz nedeniyle program tarihlerini değiştirdik. Yarın inşallah basketbolda şampiyon olacağız. Yapılan oyunlara ve oluşturulan gerginliklere rağmen şampiyon olacağız. Kupayı alırsak bizden mutlusu yok” dedi.

“Federasyona başvurumuzu yaptık”

Fenerbahçe taraftarının Efes maçında cezası nedeniyle tribünde olamayacağını ancak Türkiye Basketbol Federasyonu’na gerekli başvuruları yaptıklarını belirten Başkan Ali Koç, “Taraftarımıza bir yasak geldi. Başvurumuzu yaptık. Sabah sonucunu bekliyoruz. Olumsuz cevap da alsak yönetim olarak takımımıza desteğimizi vereceğiz. İnşallah o kupayı alıp, geleceğiz” yorumunu yaptı.

''Güzel isimler de yolda''

Kampanya için atılan mesaj desteğine dikkat çeken Koç, "Bugünden kapanışa kadar olan SMS'leri iki ile çarpalım. Bu sayının ikinci kısmını yönetim olarak biz ekleyeceğiz. Bu parayı 'X' bir oyuncunun transferinde kullanalım. Güzel isimler de yolda. 1 milyon SMS atılsa 20 milyon TL yapar, ikiyle çarpınca 40 milyon TL eder. İyi bir oyuncu alınır." dedi.

Fenerbahçe nasıl bir görünüme sahip olacak

Gelecek sezon Fenerbahçe'nin nasıl bir görünüme sahip olacağı konusunda da görüşlerini dile getiren Ali Koç, "Ersun Hoca'nın oynatmaya çalıştığı futbola çok daha uygun bir Fenerbahçe olacak diyelim" ifadelerini kullandı.