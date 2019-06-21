HABER /  FENERBAHÇE

Ali Koç'tan Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan sarı-lacivertli taraftarlara transfer müjdesi geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV’de kulübe maddi destek için yapılan “winwin” kampanyasında önemli açıklamalarda bulundu.

Bugün Tahincioğlu Basketbol Süper Lig Play-Off Final serisinde Anadolu Efes ile yapılacak olan 7. ve son maçtan zaferle ayrılarak şampiyon olacaklarını söyleyen Başkan Koç, “Taraftarımızın kulübe katkıları çok iyi. Yapılan kampanyalarda sonuçlar çok iyi. Destek olan herkese teşekkür ediyorum. Basketbol serimiz nedeniyle program tarihlerini değiştirdik. Yarın inşallah basketbolda şampiyon olacağız. Yapılan oyunlara ve oluşturulan gerginliklere rağmen şampiyon olacağız. Kupayı alırsak bizden mutlusu yok” dedi. 

“Federasyona başvurumuzu yaptık” 
Fenerbahçe taraftarının Efes maçında cezası nedeniyle tribünde olamayacağını ancak Türkiye Basketbol Federasyonu’na gerekli başvuruları yaptıklarını belirten Başkan Ali Koç, “Taraftarımıza bir yasak geldi. Başvurumuzu yaptık. Sabah sonucunu bekliyoruz. Olumsuz cevap da alsak yönetim olarak takımımıza desteğimizi vereceğiz. İnşallah o kupayı alıp, geleceğiz” yorumunu yaptı. 

''Güzel isimler de yolda''
Kampanya için atılan mesaj desteğine dikkat çeken Koç, "Bugünden kapanışa kadar olan SMS'leri iki ile çarpalım. Bu sayının ikinci kısmını yönetim olarak biz ekleyeceğiz. Bu parayı 'X' bir oyuncunun transferinde kullanalım. Güzel isimler de yolda. 1 milyon SMS atılsa 20 milyon TL yapar, ikiyle çarpınca 40 milyon TL eder. İyi bir oyuncu alınır." dedi.

Fenerbahçe nasıl bir görünüme sahip olacak
Gelecek sezon Fenerbahçe'nin nasıl bir görünüme sahip olacağı konusunda da görüşlerini dile getiren Ali Koç, "Ersun Hoca'nın oynatmaya çalıştığı futbola çok daha uygun bir Fenerbahçe olacak diyelim" ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fenerbahçe'ye dünya devinden reddedilmeyecek bomba teklif
Foto Galeri Fenerbahçe'ye dünya devinden reddedilmeyecek bomba teklif Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan Kürt seçmene İstanbul mesajı
Erdoğan'dan Kürt seçmene İstanbul mesajı
Erdoğan'dan Öcalan'ın mektubuna ilk yorum
Erdoğan'dan Öcalan'ın mektubuna ilk yorum
İstanbul'da Kürt seçmenin tercihi nasıl şekillenecek?
İstanbul'da Kürt seçmenin tercihi nasıl şekillenecek?
Kolarov, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
Kolarov, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
Putin'den 'ABD-İran çatışması felaket olur' uyarısı
Putin'den 'ABD-İran çatışması felaket olur' uyarısı
BM Raportörü'nden 'Kaşıkçı' yorumu: İtiraf etsinler
BM Raportörü'nden 'Kaşıkçı' yorumu: İtiraf etsinler
ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de camide üzerine dolap devrilen çocuktan acı haber
Kocaeli'de camide üzerine dolap devrilen çocuktan acı haber
Teröristbaşı Öcalan'dan HDP'ye "tarafsızlık" çağrısı
Teröristbaşı Öcalan'dan HDP'ye "tarafsızlık" çağrısı
PİAR seçim anket sonuçları İstanbul seçimi kim alır son durum?
PİAR seçim anket sonuçları İstanbul seçimi kim alır son durum?
Diyarbakır'da trafikte makas atan sürücüye ceza
Diyarbakır'da trafikte makas atan sürücüye ceza
Süleyman Soylu: Otobüsten kaçırılan kadın bulundu
Süleyman Soylu: Otobüsten kaçırılan kadın bulundu
23 Haziran İstanbul seçim sonuçları MAK anketi
23 Haziran İstanbul seçim sonuçları MAK anketi
Kıbrıs'ı karıştıran yemeğin fotoğrafı
Kıbrıs'ı karıştıran yemeğin fotoğrafı
Nerede oy kullanacağım 23 Haziran 2019 YSK sorgulama
Nerede oy kullanacağım 23 Haziran 2019 YSK sorgulama
Yorumlar 3 yorum