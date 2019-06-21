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Fenerbahçe'ye dünya devinden reddedilmeyecek bomba teklif

Fenerbahçe'ye dünya devinden reddedilmeyecek bomba teklif

AVRUPA kulüplerinin gözdesi olan Eljif Elmas için dünya devinden Fenerbahçe'ye bomba bir teklif sunuldu.

Fenerbahçe'ye dünya devinden reddedilmeyecek bomba teklif - Sayfa 1

Arsenal ile sözleşmesi biten sağ bek Carl Jenkinson, Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün alternatifi olacak. Görüşmeler sürüyor. 

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Fenerbahçe'ye dünya devinden reddedilmeyecek bomba teklif - Sayfa 2

Rodallega ile anlaşamayan Trabzonspor, Galatasaray'dan ayrılan Eren Derdiyok'u gündemine aldı. Trabzonspor, golcüye 1.4 milyon Euro teklif ederken Eren Derdiyok düşünmek için süre istedi. 

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Fenerbahçe'ye dünya devinden reddedilmeyecek bomba teklif - Sayfa 3

Medipol Başakşehir'den ayrılmak isteyen Edin Visca, Fenerbahçe'de oynamak istediğini kulüp yönetimine bildirdi. 

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Fenerbahçe'ye dünya devinden reddedilmeyecek bomba teklif - Sayfa 4

Avrupa kulüplerinin gözdesi olan Eljif Elmas için Tottenham, Fenerbahçe'ye 19 milyon Euro + Vincent Janssen teklifinde bulundu. 

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