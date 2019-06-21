Fenerbahçe'ye dünya devinden reddedilmeyecek bomba teklif
AVRUPA kulüplerinin gözdesi olan Eljif Elmas için dünya devinden Fenerbahçe'ye bomba bir teklif sunuldu.
Arsenal ile sözleşmesi biten sağ bek Carl Jenkinson, Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün alternatifi olacak. Görüşmeler sürüyor.
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Rodallega ile anlaşamayan Trabzonspor, Galatasaray'dan ayrılan Eren Derdiyok'u gündemine aldı. Trabzonspor, golcüye 1.4 milyon Euro teklif ederken Eren Derdiyok düşünmek için süre istedi.
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Medipol Başakşehir'den ayrılmak isteyen Edin Visca, Fenerbahçe'de oynamak istediğini kulüp yönetimine bildirdi.
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Avrupa kulüplerinin gözdesi olan Eljif Elmas için Tottenham, Fenerbahçe'ye 19 milyon Euro + Vincent Janssen teklifinde bulundu.
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