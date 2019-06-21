Sürpriz transfer! Adem Büyük Galatasaray'da

Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Adem Büyük ile her konuda anlaşmaya vardı.

Ryan Babel, Şener Özbayraklı ve Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor ile anlaşan Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Adem Büyük ile el sıkıştı.

Adem Büyük Galatasaray ile anlaștı haberlerine menajerinden yalanlama geldi. Tecrübeli futbolcunun Menajeri Erdem Karagöl, ‘Adem'in Galatasaray ile anlaştığı haberleri gerçeği yansıtmıyor. Galatasaray ile herhangi bir görüșmemiz olmadı.’ dedi.”

Yeni sezonda Galatasaray forması giyecek

Adem Büyük'ün menajeri her ne kadar bu transferi yalanlasa da tecrübeli futbolcunun önümüzdeki sezonda Galatasaray forması giyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.