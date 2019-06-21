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İşte Kadınlar Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri

Anadolu Ajansı
İşte Kadınlar Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen son takımlar, Hollanda, Kanada, Kamerun, ABD, İsveç ve Nijerya oldu.

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın grup aşaması, E ve F gruplarındaki 3. maçlarla tamamlandı.

E Grubu'nda 3'te 3 yapan Hollanda lider, 6 puanlı Kanada da ikinci olarak son 16 turuna çıktı. 3 puan toplayan Kamerun, en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek tur atladı.

F Grubu'nda ise 9 puanlı ABD ve 6 puanlı İsveç, son 16 takım arasına girdi. Grup aşamasında 18 gol atan ABD, Norveç'in 1995'ten bu yana elinde tuttuğu turnuva rekorunu kırdı.

Brezilya, Çin ve Kamerun'dan sonra en iyi 4 grup üçüncüsü kontenjanından faydalanan son takım ise A Grubu'nu 3 puanla bitiren Nijerya oldu.

Son 16 turu karşılaşmaları 22-25 Haziran tarihlerinde oynanacak.

Maçların sonuçları ve son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Sonuçlar

E Grubu

Kamerun-Yeni Zelanda: 2-1

Hollanda-Kanada: 2-1

F Grubu

İsveç-ABD: 0-2

Tayland-Şili: 0-2

Son 16 turu

Almanya-Nijerya

Norveç-Avustralya

İngiltere-Kamerun

Fransa-Brezilya

İspanya-ABD

İsveç-Kanada

İtalya-Çin

Hollanda-Japonya

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