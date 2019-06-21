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Galatasaray'da Yusuf Erdoğan sesleri

Galatasaray'da Yusuf Erdoğan sesleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Bursaspor'da forma giyen Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna katmak istiyor.

Yeni sezon öncesi alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'ın gündeminde Bursaspor forması giyen Yusuf Erdoğan'ın olduğu ortaya çıktı. 

Şu sıralar vatani görevini yerine getirmek için askerde bulunan 27 yaşındaki oyuncunun menajeri, Galatasaray yönetimiyle görüşme halinde.

Yusuf, yeşil-beyazlılardan alacaklarına karşılık serbest kalmak için TFF'ye başvurdu.Yusuf da yerli alternatif olacak.

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