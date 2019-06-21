Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oluyor

Çizme medyası, Bundesliga'dan bir alt lige düşen Stuttgart'ın savunma oyuncusu Ozan Kabak'ın Milan'a transferinin an meselesi olduğunu duyurdu.

İtalya basını, Stuttgart'ın savunma oyuncusu Ozan Kabak'ın Milan'a transferinin an meselesi olduğunu duyurdu. Sky Italia'da yer alan habere göre; Milan, Ozan Kabak için yaptığı teklifi yükseltti ve beklemeye geçti. Ozan'ın satışından Galatasaray da yüzde 15 pay alacak.

Haberde; Milan'ın Ozan Kabak ve Stuttgart'tan olumlu yanıt almasının beklendiği, bu transferin gün içerisinden bitme ihtimalinin yüksek olduğu iddiası yer aldı.

Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat, genç oyuncu hakkında şunları söyledi: "Ozan Kabak'ın sözleşmesinde serbest kalma maddesi var. Bir kulübün bunu ödemesini bekliyoruz ancak bu maddenin bir zamanı var.''