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İşte seçim öncesi dolarda son durum!

İşte seçim öncesi dolarda son durum!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi öncesi son işlem gününde dolar/TL 5.80'in altında işlem görüyor.

Dolar/TL, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek ay içinde bile hazır olduğu sinyali ile 6 Haziran’dan beri dün ilk kez 5.7375’e kadar geriledi.

Dolarda son durum

Kısa süreliğine sert dalgalanma 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yabancı gazetecilere yaptığı açıklamalarda yer alan faiz indirimi talebi içeren açıklamaları kısa süreliğine sert bir dalgalanma yarattı ancak bu dalgalanma da geçici ve sınırlı bir etki oluşturdu.

Kurdaki negatif etkiyi sınırladı

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Erdoğan’ın faiz indirimi çağrısı içeren söylemleri satış baskısı yarattı ancak ABD söylemleri olumlu. Bu kurdaki negatif etkiyi oldukça sınırladı" dedi.

Dolar/TL saat 07:25 itibariyle 5.7659/5.7736’dan işlem gördü.
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