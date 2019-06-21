Otobüsün önünü kesip genç kadını saçlarından sürükleyerek kaçırdılar

AKSARAY'da, yolcu otobüsünü durduran kimliği belirsiz kişiler yolcu Kadriye S.'yi saçlarından sürüyerek araçtan indirip kaçırdı. Polis, şüphelilerin otomobilini kovalamaca sonucu durdurup, genç kadını kurtardı, zanlıları gözaltına aldı.

Olay, kent merkezi girişinde meydana geldi. Ankara'dan Mersin yönüne giden yolcu otobüsünün, otomobil ile yolu kesildi. Otomobilden inen kişiler otobüse binerek, akrabası olduğunu öne sürdükleri Kadriye S.'yi, direnmesine ve yolcuların engel olmaya çalışmasına rağmen araçtan indirdi. Genç kadını saçlarından tutup, yerde sürükleyen kişiler, zorla otomobile bindirdi.

Kovalamaca sonunda yakalandılar

İhbar üzerine harekete geçen polisler, aracı kısa süreli kovalamaca sonunda durdurup, Kadriye S.'yi kurtardı, zanlıları gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, genç kadının otobüsten indirilme anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bakan Soylu'dan açıklama geldi

Olayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, genç kadının kurtarıldığını, şüphelilerin yakalandığını, araca el konulduğunu açıklamasında bulundu.