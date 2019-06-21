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Bu iddia doğru mu İmamoğlu ve Küçükkaya... Abdurrahman Dilipak yazdı

Bu iddia doğru mu İmamoğlu ve Küçükkaya... Abdurrahman Dilipak yazdı

CHP İstanbul Büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayın öncesi moderatör İsmail Küçükkaya ile otelde gizlice buluşmasıyla ilgili ortaya atılan iddiayı Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak köşesine taşıdı.

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile gazeteci İsmail Küçükkaya'nın ortak yayından üç günce Taksim'de bir otelde 46 dakikalık buluşmanın yankıları sürüyor. Binali Yıldırım bu durumu gayri ahlaki olarak nitelerken, soruların İmamoğlu'na sızdırıldığı iddiası da gündeme geldi. Öte yandan FOX TV, görüntüleri medya mensuplarıyla paylaşan otele dava açacaklarını duyurdu. 

Tartışmalara katılan Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Türkiye'nin günlerdir konuştuğu konuyu "Küçükkaya soruları sızdırdı mı?" başlıklı yazısında ele aldı. Oteldeki buluşma üzerinden ortak yayınla ilgili ortaya atılan iddiayı köşesinde böyle paylaştı:

"Diyorlar ki Küçükkaya bir soru soruyor, İmamoğlu tam da o sorunun cevabı olan bir grafik panosunu gösteriyor. Yani her sorunun cevabı hazırlanmış, hatta masada o sıraya göre yerleştirilmiş. Çünkü o panoyu aramıyor.

Eğer böyle bir tezgâh varsa ve İmamoğlu’nun buna rağmen bu kadar bir şey yapabilmişse yazık. Bu iddia doğru ise bu iddia İmamoğlu’nu da, Küçükkaya’yı da bitirir."

Küçükkaya'nın eleştirilere karşı verdiği yanıta değinen yazar, olayın neden "şaibeli" olduğunu ise böyle dile getiriyor:

"Hayır, biz ön bir görüşme için “Binali Yıldırım beyden de randevu istedik, gerek yok dediler” diyor. Öyle olsa bile, karşı tarafla görüşecekseniz, müşahid olarak bir danışmanı o toplantıya çağırmanız gerekirdi. Karşı taraftan bir müşahid yoksa, söylenen şey “ikrar” anlamına gelir. Konuyu “şaibeli” hale getirir."

Abdurrahman Dilipak'ın yazısının tamamı

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Küçükkaya: Ben kelle avcısı değilim

Gazeteci İsmail Küçükkaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na soruları verdiği iddiasıyla ilgili olarak "Bu yüzde yüz bir algı operasyonu. Hatta Yıldırım'ı dahi aşan bir operasyon. Çünkü, bu programda benden kelle bekleyenler vardı. Ama ben kelle avcısı değilim, gazeteciyim. Maç berabere bitti" dedi.

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