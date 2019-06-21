SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı'dan İstanbul anketi açıklaması! Aldığım bilgilere göre...

SONAR Genel Müdürü Hakan Bayrakçı, AK Parti'nin anket yaptırdığı 4-5 şirketin hiçbirinin sonuçları arasında Binali Yıldırım'ı önde gösteren bulunmadığını öne sürerek "Anketlerde sıkıntının sonuçları gözükünce, Cumhurbaşkanı seçimin kaybedileceğini anladıktan sonra kendini ateşe atmadı" ifadelerini kullandı.

İktidarın strateji değişikliğinin seçmen iradesine ciddi etkisinin olmadığını söyleyen SONAR Genel Müdürü Bayrakçı dikkat çeken bir iddia öne sürerek gündeme geldi.

Tekrarlanacak İstanbul seçimine günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden sahaya inmesini değerlendiren Bayrakçı, şunları söyledi;

“Birlikte çalıştıkları 4-5 anket şirketi var. Onlardan aldığım havadise göre kendilerine Binali Yıldırım’ı önde gösteren hiçbir anket ulaşmamış”

Bayrakçı, seçime günler kala Erdoğan kozunun da sahaya sürüldüğünü, ancak bu strateji değişikliğinin seçmen nezdinde önemli bir etkisinin olmadığını ifade etti.

31 Mart sonrası Erdoğan’ın prestij kaybetmemek adına miting yapmaktan geri durduğunu belirten Hakan Bayrakçı, “Birlikte çalıştıkları 4-5 anket şirketi var. Onlardan aldığım havadise göre kendilerine Binali Yıldırım’ı önde gösteren hiçbir anket ulaşmamış. Bir buçuk puan da olsa daha fazla da olsa Ekrem İmamoğlu önde görünüyor. Bugün baktığımızda anketlerde sıkıntının sonuçları gözükünce, Cumhurbaşkanı seçimin kaybedileceğini anladıktan sonra kendini ateşe atmadı. Bu konuda ‘Ben kefilim, oy verin’ şeklinde kendini dört dörtlük ortaya koyarak çalışırdı fakat anket şirketleri ona sıkıntılı sonuçlar getirince bu sefer kendisinin de prestij kaybedeceğini hesaplayarak geri durdu. Geri durmasının nedeni bence buydu” diye konuştu.

‘İmkan var kullanmadık olmasın dendi’

Tayyip Erdoğan, kendi prestijini korumak adına geri planda dursa da AK Parti’nin seçime günler kala Erdoğan kozunu devreye soktuğunu ifade eden Bayrakçı, “Son bir haftadır niye atak diye düşünürsek, Binali Yıldırım ve İstanbul’da aylardır canını dişine takmış bir il örgütü var sonuçta. Bu insanlar tüm kozlarını oynamak istiyorlar, dolayısıyla ne olursa olsun Tayyip Erdoğan’a İstanbul’a bir hafta yüklenin şeklinde ricakar olduklarını düşünüyorum. Tayyip Erdoğan şu an açılışlarda konuşuyor, yani özetle kaybetme ihtimallerinin yüksek olduğunu görerek prestij kaybetmemek için pek dahil olmak istememişti. Ama son haftaya gelindiğinde, elimizde böyle bir imkan da var kullanmadık olmasın diye, elimden gelenin tamamını yaptım dedirtecek bir tarzla tekrar sokaklara çıkıyor diye düşünüyorum” dedi.

‘İnsanlar değişim talep ediyor’

Zamanın ruhunun değişim talep ettiğini vurgulayan Bayrakçı son olarak şunları aktardı: “Son hafta yapılan bu hamle seçimin sonucunu değiştirebilir mi bilemiyorum ama seçmen nezdinde bir karşılığının olacağını düşünmüyorum. Ekrem İmamoğlu önde ve avantajlı görünüyor. Yaptıkları şey bana çok değişik bir taktik gibi gelmedi. Bugün zamanın ruhu diye bir şey var, insanlar değişim istiyor.”