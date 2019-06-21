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ABD’den Türkiye'yi kızdıracak S-400 açıklaması

ABD’den Türkiye'yi kızdıracak S-400 açıklaması

ABD Siyasi-Askeri İşler Devlet Sekreteri Yardımcısı Clarke Cooper, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun S-400’ler konusunda Türkiye’ye uygulanabilecek olası yaptırımlar üzerine derinlemesine bir çalışma yürüttüğünü söyled

ABD Siyasi-Askeri İşler Devlet Sekreteri Yardımcısı Clarke Cooper, ABD ile Türkiye arasında yaşanan S-400 krizi hakkında açıklamada bulundu.

Bir basın toplantısında konuşan Cooper, "Mike Pompeo şu anda, Türkiye’ye uygulanacak yaptırımlar açısından uygulanabilecek her türlü derinliği analiz ediyor" dedi. Cooper, ABD için en büyük kaygının NATO üzerinde yaşanacak etki olduğunu belirterek, “NATO dışından bazı yeteneklerin içimize girmesine özellikle de Rusların dahil olmasına izin verecek yerimiz yok” dedi. 

Hulusi Akar Ankara'nın S-400 tezini ortaya koyacak

Gelecek hafta (26-27 Haziran) NATO'nun Brüksel'deki karargâhında gerçekleştirilecek toplantıda Bakan Akar'ın öncelikli gündeminin Rusya'dan önümüzdeki ay sevk edilecek S-400'ler olması bekleniyor. S-400'lerin ‘savunma silahı' olduğunun bir kez daha altını çizmesi beklenen Akar, Türkiye'nin hava savunma sistemine duyduğu acil ihtiyacı vurgulayacak.

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