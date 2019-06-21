Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Buğday ihracatında rekor kırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019 yılının ilk 4 ayında 679 milyon dolarlık buğday ithal edilirken, 960 milyon dolar değerinde işlenmiş buğday ürünü ihraç edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye’de genel olarak yıllık üretimi 20-21 milyon ton seviyesinde olan buğdayın iç tüketiminin 19 milyon ton seviyesinde olduğu belirtilerek, Türkiye’nin buğdayda kendine yeten bir ülke olduğu vurgulandı. Diğer taraftan sanayicilerin hammadde ihtiyacını karşılamak ve istihdama katkı sağlamak amacıyla Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında buğday ithalatına izin verildiği kaydedilerek, ithal edilen ürünün iç pazara sunulmayarak işlenmiş mamul olarak ihracat edildiği ifade edildi.

Türkiye un ihracatında birinci sırada

Türkiye’nin buğday ürünleri ihracatında dünya pazarında önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Ülkemiz un ihracatında dünyada birinci sırada, makarna ihracatında da ikinci sırada bulunuyor. Un ihracatı son 10 yılda iki katına, makarna ihracatı ise 6 katına çıktı” denildi.

Son 10 yılda 22,2 milyar dolarlık işlenmiş buğday mamulü ihracatı yapıldı

Türkiye’nin buğdayı hammadde olarak kullanan dünyanın önemli ülkelerinden biri olduğu kaydedilen açıklamada, “İthal edilen hammadde işlenerek katma değerli ürünler şeklinde yurt dışına ihraç ediliyor. Türkiye Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında 2009-2018 yılları arasındaki 10 yıllık süreçte 12,2 milyar dolarlık buğday ithalatı gerçekleştirdi. Bu hammaddenin işlenmesiyle 22,2 milyar dolar değerinde diğer ülkelere un, makarna, bisküvi gibi işlenmiş buğday ürünü ihraç etti. Böylece ülke ekonomisine 10 milyar dolar değerinde ek katkı sağlanmıştır” ifadelerine yer verildi.