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İDO 23 Haziran seçim seferleri var mı İDO sefer saatleri

İDO 23 Haziran seçim seferleri var mı İDO sefer saatleri

İDO'nun yaptığı açıklama kriz çıkardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yapılacağı gün 23 Haziran için sefer olmadığını belirten İDO'nun bu açıklaması tartışma yarattı. Peki İDO 23 Haziran sefer saatleri ne, Yenikapı- Bursa ve Bursa - Yenikapı sefer saatleri

İDO'nun 23 Haziran seçim günü seferleri iptal etmesi tartışma yarattı fakat bu iddialara İDO'dan açıklama geldi.  Peki İDO 23 Haziran sefer saatleri ne, Yenikapı- Bursa ve Bursa - Yenikapı sefer saatleri 

İstanbul Deniz Otobüsleri ( İDO)'nden 23 Haziran'da 'sefer iptali' iddialarıyla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul seçimi nedeniyle 23 Haziran tarihinde herhangi bir değişikliğimiz yoktur" denildi

İDO'dan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"21-22 Haziran tarihleri arası Yenikapı- Bursa ve Bursa - Yenikapı hattında bazı seferler yolcu talebi olmaması nedeniyle birleştirilmiş olup 21 Haziran tarihinde 6 adet, 22 Haziran tarihinde 4 adet hızlı feribot seferleri ile karşılıklı olarak hizmet vermeye devam edecektir. İlgili hattımıza ait güncel sefer saatleri www.ido.com.tr adresimizden görüntüleyebilir ve 0850 222 44 36 veya 444 44 36 numaralı Çağrı Merkezimizle iletişime geçebilirsiniz. İstanbul seçimi nedeniyle 23 Haziran tarihinde herhangi bir değişikliğimiz yoktur. 21-23 Haziran tarihleri aralığında 10 gidiş - 10 dönüş olmak üzere toplam 20 Yenikapı- Bursa ve Bursa - Yenikapı hızlı feribot seferlerimiz siz değerli yolcularımız için mevcuttur. Bu tarihler aralığında yolcu talebi olması halinde aynı hat özelinde ek seferler konulacaktır"

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