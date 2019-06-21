Ahıska Türkleri 75 yıl aradan sonra ana vatanlarında

Kazakistan'da yaşayan Ahıska Türkleri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle ana vatanları Gürcistan'ın Ahıska bölgesini 75 yıl aradan sonra ziyaret etti.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, TİKA ile Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti iş birliğinde Kazakistan’da yaşayan ve geri dönüş statüsü kazanan 40 Ahıska Türkü, Ahıska bölgesine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ahıska Türkleri, ziyaret çerçevesinde terk edilmiş evlerini ve atalarının mezarlarını, Ahıskalı Tüklerinin sembolü haline gelen Ahıska (Rabaty) kalesini ve Ahıska müzesinin yanı sıra Ahmediye Camisi'ni ziyaret etti.

Heyet, 75 yıl önce ata topraklarından zor koşullarda sürgün sırasında hayatını kaybeden Ahıskalılar için dua etti.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkan Yardımcısı Sadyr Eibov'un başkanlığındaki heyete DATÜB Gürcistan Temsilcisi ve DATÜB Başkan Yardımcısı İsmail Ahmedov eşlik etti.

Ahıska Türkleri, Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin'in emriyle 14 Kasım 1944 tarihinde Gürcistan’ın Ahıska Bölgesi’nden Orta Asya’ya sürgün edilmişti.

TİKA, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve diğer Orta Asya ülkelerinde yaşayan Ahıska Türkerinin eğitim, sağlık, barınma ve ekonomik sorunlarının çözülmesine yönelik projeler gerçekleştiriyor.

TİKA ayrıca, Ahıska Türklerinin tekrar ana vatanlarına yerleşmesi amacıyla, farklı ülkelerde yaşayan Ahıskalılar için Ahıska bölgesine ziyaretler düzenliyor.

Gürcistan Parlamentosu, 11 Temmuz 2007 tarihinde Sovyetler Birliği tarafından 1944'te Gürcistan’dan zorla sürgün edilen şahısların geri dönüşüne ilişkin bir kanun çıkarmıştı. Bu kanun gereği Orta Asya'da yaşayan Ahıska Türkleri, ana vatana geri dönüş izni ve şartlı Gürcistan vatandaşlığı alabiliyor.