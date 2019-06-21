Çekyatı parçalayan köpek serveti ortaya çıkardı!

ADANA'da eskidiği için bahçeye atılan çekyatın sarkan parçalarını koparan köpek altın ve para buldu.

Adana'nın Seyhan ilçesinde 5 Kasım 2016 tarihinde yalnız yaşayan Hanım Sağlam 81 yaşında hayatını kaybetti. Eşini de 23 yıl önce kaybeden Sağlam'ın çocuğu yoktu. Sağlam öldükten sonra ev kiraya verildi. Ev eşyalı olarak öğrencilere kiraya verildiği için öğrenciler evde bulunan, biraz da yıpranmış olan Sağlam'ın bir çekyatını bahçeye koydu. Kiracıların bir de köpeği vardı.



2 bin 700 lira ve 7 bilezik

Köpek 11 Haziran 2018 tarihinde bahçede oynarken çekyatın sarkan parçalarını koparmak istedi. Köpek oynarken çekyattan 2 bin 700 lira, 139,90 gram ağırlığında olan 7 bilezik çıkardı. Kiracılar evde yokken bu olayı gören komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis bulunan altınlarla ilgili savcılığa bilgi verdi.



Takipsizlik kararı verildi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, altınların suça konu olmadığına karar vererek takipsizlik kararı verdi.

Savcılık para ve altınların mirasçılara verilmesi için Adana 2. Sulh Hukuk Mahkemesine gönderdi. Mahkeme 13 Kasım 2018’de verdiği kararla, savcılığın talebini geri çevirdi.



Mahkemenin ret kararında ise özetle “Mahkeme, Hanım Sağlam’ın mirasçıları ile kendisinden kalan evde kiracı olarak bulunan öğrencilerin kimler olduğunu tespit etmeli. Talebe konu para ve altınların miras bırakana ait olduğu tespit edildiğinde, mirasçılara teslimi sağlanmalı." denildi.

Kiracıların tespit edilmesi istendi

Bozma kararı sonrası dosyaya yeniden bakan Adana 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, taraflara tebligat yapılmasına karar verdi. Mahkeme 16 Nisan tarihli kararında, emniyete de yazı yazılarak, altın ve paraların bulunduğu evde kiracı olarak kalanların tespit edilmesini istedi. Ancak kiracılar bir türlü bulunamadı. Şimdi gözler bundan sonra yapılacak olan duruşmaya çevrildi.

Komşular ise Sağlam'ın tek yaşadığını, öldükten sonra evin kiraya verildiğini ve kiracıların köpeğinin para ile altın bulduğunu bu altın ve paranın sahibinin bulunamadığını söyledi.