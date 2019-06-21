HABER /  YEREL

Çekyatı parçalayan köpek serveti ortaya çıkardı!

İhlas Haber Ajansı
Çekyatı parçalayan köpek serveti ortaya çıkardı!

ADANA'da eskidiği için bahçeye atılan çekyatın sarkan parçalarını koparan köpek altın ve para buldu.

Adana'nın Seyhan ilçesinde 5 Kasım 2016 tarihinde yalnız yaşayan Hanım Sağlam 81 yaşında hayatını kaybetti. Eşini de 23 yıl önce kaybeden Sağlam'ın çocuğu yoktu. Sağlam öldükten sonra ev kiraya verildi. Ev eşyalı olarak öğrencilere kiraya verildiği için öğrenciler evde bulunan, biraz da yıpranmış olan Sağlam'ın bir çekyatını bahçeye koydu. Kiracıların bir de köpeği vardı.

2 bin 700 lira ve 7 bilezik
Köpek 11 Haziran 2018 tarihinde bahçede oynarken çekyatın sarkan parçalarını koparmak istedi. Köpek oynarken çekyattan 2 bin 700 lira, 139,90 gram ağırlığında olan 7 bilezik çıkardı. Kiracılar evde yokken bu olayı gören komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis bulunan altınlarla ilgili savcılığa bilgi verdi.


Takipsizlik kararı verildi
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, altınların suça konu olmadığına karar vererek takipsizlik kararı verdi. 
Savcılık para ve altınların mirasçılara verilmesi için Adana 2. Sulh Hukuk Mahkemesine gönderdi. Mahkeme 13 Kasım 2018’de verdiği kararla, savcılığın talebini geri çevirdi.

Mahkemenin ret kararında ise özetle “Mahkeme, Hanım Sağlam’ın mirasçıları ile kendisinden kalan evde kiracı olarak bulunan öğrencilerin kimler olduğunu tespit etmeli. Talebe konu para ve altınların miras bırakana ait olduğu tespit edildiğinde, mirasçılara teslimi sağlanmalı." denildi.

 

Kiracıların tespit edilmesi istendi
Bozma kararı sonrası dosyaya yeniden bakan Adana 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, taraflara tebligat yapılmasına karar verdi. Mahkeme 16 Nisan tarihli kararında, emniyete de yazı yazılarak, altın ve paraların bulunduğu evde kiracı olarak kalanların tespit edilmesini istedi. Ancak kiracılar bir türlü bulunamadı. Şimdi gözler bundan sonra yapılacak olan duruşmaya çevrildi. 

Komşular ise Sağlam'ın tek yaşadığını, öldükten sonra evin kiraya verildiğini ve kiracıların köpeğinin para ile altın bulduğunu bu altın ve paranın sahibinin bulunamadığını söyledi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'de Benik Afobe sesleri
Fenerbahçe'de Benik Afobe sesleri
Hakan Çalhanoğlu'nun kalemi kırıldı
Hakan Çalhanoğlu'nun kalemi kırıldı
Erdoğan Binali Yıldırım'ın o vaadini eleştirdi!
Erdoğan Binali Yıldırım'ın o vaadini eleştirdi!
HDP seçmeni sandığa gitmeye ikna etmek için kapı kapı dolaştı
HDP seçmeni sandığa gitmeye ikna etmek için kapı kapı dolaştı
ABD’den Türkiye'yi kızdıracak S-400 açıklaması
ABD’den Türkiye'yi kızdıracak S-400 açıklaması
Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Buğday ihracatında rekor kırıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Buğday ihracatında rekor kırıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Ahıska Türkleri 75 yıl aradan sonra ana vatanlarında
Ahıska Türkleri 75 yıl aradan sonra ana vatanlarında
YSK nerede oy kullanacağım 23 Haziran seçimi 2019
YSK nerede oy kullanacağım 23 Haziran seçimi 2019
YSK sandık sorgulama ekranı | Nerede oy kullanacağım?
YSK sandık sorgulama ekranı | Nerede oy kullanacağım?
Terleme nasıl geçer? Botoks tedavisi ile aşırı terlemeye son
Terleme nasıl geçer? Botoks tedavisi ile aşırı terlemeye son
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'dan Cevad Zarif'e ziyaret
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'dan Cevad Zarif'e ziyaret
Cuma selası ve cuma namazı arasında okunacak dua hangisi
Cuma selası ve cuma namazı arasında okunacak dua hangisi
Cuma vakti okunacak dualar hangisi cuma duaları okunuşu
Cuma vakti okunacak dualar hangisi cuma duaları okunuşu
Işıl Açıkkar aslen nereli hangi kanalda çalışıyor Erdoğan sorusu
Işıl Açıkkar aslen nereli hangi kanalda çalışıyor Erdoğan sorusu
Yorumlar 1 yorum