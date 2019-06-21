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Fenerbahçe'de Benik Afobe sesleri

Fenerbahçe'de Benik Afobe sesleri

Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City'de forma giyen Benik Afobe için nabız yoklayacak.

Geçtiğimiz sezon Slimani, Frey gibi forvetlerden beklediği verimi alamayan ve Soldado ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de gözler Stoke City'nin golcüsü Benik Afobe transferine çevrildi.

Gelecek sezon için transfer planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. A Spor'un haberine göre sarı-lacivertli takım, Stoke City'nin 26 yaşındaki golcü futbolcusu Benik Afobe için girişimlerine başladı.

Benik Afobe kimdir?
26 yaşındaki santrfor oyuncusu Afobe, Kongo Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Golcü oyuncunun bonservis bedeli ise 10 milyon Euro.

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