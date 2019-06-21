Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçelilere Mesut Özil müjdesi

Son yıllarda adı Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan ve geçtiğimiz günlerde Amine Gülşe ile evlenen Mesut Özil'in geleceğiyle alakalı konuşan Acun Ilıcalı, "Mesut'un Arsenal ile 2 yıllık sözleşmesi var ama dün akşam birlikteydik ve şunu anladım. Mesut bir gün Fenerbahçe forması giyecek" ifadelerini kullandı.