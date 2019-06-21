Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçelilere Mesut Özil müjdesi

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçelilere Mesut Özil müjdesi

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Acun Ilıcalı, dün akşam gerçekleştirilen “winwin” kampanyasında sarı-lacivertli taraftarlara Mesut Özil müjdesi verdi.

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçelilere Mesut Özil müjdesi - Sayfa 1

Ünlü yapımcı ve koyu Fenerbahçe taraftarı olan Acun Ilıcalı, FB TV ve TV8'in kulübe maddi destek için yapılan “winwin” kampanyasında sarı-lacivertli taraftarlara müjde verdi.

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Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçelilere Mesut Özil müjdesi - Sayfa 2

Son yıllarda adı Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan ve geçtiğimiz günlerde Amine Gülşe ile evlenen Mesut Özil'in geleceğiyle alakalı konuşan Acun Ilıcalı, "Mesut'un Arsenal ile 2 yıllık sözleşmesi var ama dün akşam birlikteydik ve şunu anladım. Mesut bir gün Fenerbahçe forması giyecek" ifadelerini kullandı.

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Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçelilere Mesut Özil müjdesi - Sayfa 3

Acun Ilıcalı'nın sözleri sonrası konuşan Ali Koç,"İki yıl sonrası için söz alalım" yanıtını verdi.

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Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçelilere Mesut Özil müjdesi - Sayfa 4

Hatırlanacağı gibi Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin düğününe katılan Acun Ilıcalı, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düşmüştü; ''İkinize de ömür boyu mutluluklar diliyorum. İnşallah bu sene vatan hasretin de sona erer :)''

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