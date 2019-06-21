Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçelilere Mesut Özil müjdesi
Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Acun Ilıcalı, dün akşam gerçekleştirilen “winwin” kampanyasında sarı-lacivertli taraftarlara Mesut Özil müjdesi verdi.
Ünlü yapımcı ve koyu Fenerbahçe taraftarı olan Acun Ilıcalı, FB TV ve TV8'in kulübe maddi destek için yapılan “winwin” kampanyasında sarı-lacivertli taraftarlara müjde verdi.
Son yıllarda adı Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan ve geçtiğimiz günlerde Amine Gülşe ile evlenen Mesut Özil'in geleceğiyle alakalı konuşan Acun Ilıcalı, "Mesut'un Arsenal ile 2 yıllık sözleşmesi var ama dün akşam birlikteydik ve şunu anladım. Mesut bir gün Fenerbahçe forması giyecek" ifadelerini kullandı.
Acun Ilıcalı'nın sözleri sonrası konuşan Ali Koç,"İki yıl sonrası için söz alalım" yanıtını verdi.
Hatırlanacağı gibi Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin düğününe katılan Acun Ilıcalı, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düşmüştü; ''İkinize de ömür boyu mutluluklar diliyorum. İnşallah bu sene vatan hasretin de sona erer :)''