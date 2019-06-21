Seçime 2 gün kala İsmailağa Cemaati'nden ilginç açıklama!

İsmailağa Cemaati, 1 gün kala İstanbul seçimine ilişkin yapılan açıklamada AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'a destek verileceği belirtildi.

İsmailağa Cemaati İstişare Heyeti ve Mehmet Talu imzalı açıklamaya göre 23 Haziran’da AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım’a destek verilme kararı alındı.

Cemaatin açıklamasındaki dikkat çeken ifadeler şöyle:

"Bu sefer oy vermeyeceğiz diyorlar"

Ak Parti ve MHP’ye ye gönül vermiş mütedeyyin kitlelerin hassasiyetlerini rencide eden, bu yüzden de o kitleleri oy verme konusunda yeniden düşünme noktasına getiren bir kısım icraatlar, söylemler, ihmaller sebebiyle, bazı kimseler; "Ders olsun, şefkat tokadı olsun diye, 'bu sefer oy vermeyeceğiz’ diyorlar" denilen açıklamada, "Cumhur ittifakı ve İBB başkan adayı Binali Yıldırım tamamen artıdır. Hiç eksisi yoktur demiyoruz." denildi.