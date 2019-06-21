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Abdullah Öcalan'ın 23 Haziran çağrısına Kandil'den olay yanıt!

Abdullah Öcalan'ın 23 Haziran çağrısına Kandil'den olay yanıt!

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın HDP'ye "23 Haziran seçimlerinde tarafsız kalın” çağrısına Kandil'in ne cevap vereceği merak ediliyordu. Öcalan'a yanıt Murat Karayılan'dan geldi. Karayılan Öcalan'a resti çekti.

Öcalan'ın çağrısına HDP kısa bir açıklamayla yanıt verirken, herkes bu mesaja Kandil'deki ele başlarının tavrının ne olacağını merak ediyordu. Öcalan'a cevap Murat Karayılan'dan geldi. Karayılan Öcalan'ın sözlerinin tam tersini söyleyip, HDP'lilere Binali Yıldırım'a karşı oy kullanma çağrısı yaptı...

Karayılan'ın posteri önünde Öcalan'a rest çeken Karayılan "Bütün Kürt insanlarımızın ve demokrasiden yana olan bütün Türk, Kürt ve her topluluktan insanlarımızın bu gerçeklikleri düşünerek, ellerini vicdanlarına koyarak AKP-MHP’yi İstanbul’da bir kez daha yeneceklerine inanıyorum'' dedi. 

HDP'den de açıklama geldi

Öcalan'ın çağrısına ilk karşılık HDP'den gelmişti. HDP'den yapılan kısa açıklamada ''31 Mart'ta oylarımızı koruyarak demokrasiye kazandırmıştık, şimdi yine demokrasi ve halk iradesinin kazanması için sandık başına gidecek, oylarımızı demokrasi, barış ve eşitlikten yana kullanacağız." denildi.

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