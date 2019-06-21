Deniz patlıcanı nedir yenir mi kaç para- deniz hıyarı toplamak yasak mı?

Deniz patlıcanı nedir, yenir mi ve Deniz patlıcanı kaç para soruları son günlerin merak edilen konuları arasına girdi. Ülkemizde deniz patlıcanı avlamak yasak denetimler bu nedenle arttı. Peki deniz patlıcanı ne işe yarıyor, yenebiliyor mu yoksa bitki mi? Diğer adıyla deniz hıyarı Çin'de iktidarsızlığa çare olarak tüketiliyor. Uzak Doğu'ya gönderildiği için deniz patlıcanı avlamak ülkemizde yasak.

Deniz patlıcanı nedir, toplamak neden yasak ve Deniz patlıcanı kilosu kaç para soruları son günlerde arttırılan denetimler sonrasın merak konusu oldu. Deniz hıyarı Uzak Doğu mutfağının vazgeçilmezi, özellikle iktidarsızlık ve halsizlik gibi şikayetler için Çin'de yoğun olarak kullanılıyor. Ülkmemizde bu nedenle deniz patlıcanı avlamak yasak, denetimler arttırılıyor.

DENİZ PATLICANI NEDİR: Denizlerin kıyılara yakın sığ yerlerinde rastlanan deniz patlıcanına deniz hıyarı da denir. Deniz patlıcanı derisidikenlilerden omurgasız bir çeşit canlıdır. Özellikle Çin mutfağında pek çok yemeği yapılır. Deniz patlıcanı ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılır. Çin tıbbında yorgunluğa, iktidarsızlığa ve eklem ağrılarına iyi geldiği söylenmektedir. Yüksek protein kaynağı olduğu için avlanıp pişirilen deniz patlıcanının diş eti rahatsızlıklarına karşı da etkili olduğu belirtilmektedir.

DENİZ PATLICANI TOPLAMAK NEDEN YASAK: Tayvan, Singapur, Hong Kong, Çin ve Kore gibi ülkelerin mutfağında kullanılan deniz patlıcanlarının son dönemde Uzak Doğu'ya gönderilmesi nedeniyle yasak olmasına rağmen yoğun olarak yakalandığı öğrenildi. Bu deniz canlısının sayısındaki azalmanın denizlerdeki yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.