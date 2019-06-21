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AB’den Türkiye’ye yine skandal tehdit

AB’den Türkiye’ye yine skandal tehdit

Avrupa Birliği liderleri iki gün sürecek zirve için dün Brüksel'de bir araya geldi. Küresel güvenlik, iklim değişikliği gibi meselelerin masaya yatırılacağı toplantıda Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmeler de değerlendirildi.

İlk günkü oturumun ardından kabul edilen sonuç bildirgesinde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yürüttüğü sondaj faaliyetleri “yasadışı” olarak nitelendirildi ve bundan duyulan endişe dile getirildi.

Türkiye’nin söz konusu faaliyetlerinin AB-Türkiye ilişkilerini olumsuz etkilediği belirtilen bildirgede, Türkiye’ye “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) egemenlik haklarına saygı duyması” çağrısında bulunuldu.

Bildirgede, süreci yakından izleyecek olan AB Konseyi’nin, Komisyon’a “gecikmesizin uygun tedbirlerin alınması için seçenekler sunma” davetinde bulunacağı vurgulandı.

AB Komisyonu Sözcüsü Jean-Claude Juncker ise basın toplantısında medya mensuplarına yaptığı açıklamada, “Kıbrıs (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) tam dayanışma halindeyiz. Türkiye’nin Kıbrıs’a ait sularda yaptığı şey, tamamen kabul edilemezdir. Komisyon, bu çatışma söz konusu olduğunda, gerekli tedbirleri almak için yetkilendirilmişti. Ve bunlar hafif tedbirler olmayacaktır” dedi.

Türkiye çok sert tepki gösterdi

Türkiye, AB’nin iddialarına geçen günlerde yaptığı açıklama ile sert tepki göstermişti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “AB'nin bu taraflı ve gerçeklerden kopuk tavrını değiştirmeye davet ediyoruz. Türkiye bütün çevre denizlerinde olduğu gibi Ege ve Doğu Akdeniz'de de barış ve istikrardan yana olagelmiştir. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru hakları ve çıkarları hilafına adım atanlar, Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye'yi bölgede yok saymaya kalkışanlar, bu amaçlarına asla ulaşamayacaklar” ifadelerine yer verilmişti.

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