Eşini boğarak öldüren kocanın mahkemedeki sözleri isyan ettirdi

ANTALYA'da geçen yıl kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşini boğarak öldüren Tolga Demirbozan'ın mahkemedeki "Farkında olmadan öldürmüşüm" sözleri eşinin yakınlarını isyan ettirdi.

Antalya'da geçen yıl 29 Temmuz günü saat 20.30 sıralarında, 3 ve 5 yaşında iki erkek çocukları olan Zübeyde ve Tolga Demirbozan çifti arasında, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine hurdacılık yapan Tolga Demirbozan, eşini boğarak öldürdü. Zübeyde Demirbozan'ın cansız bedenini, eve gelen arkadaşları buldu. Olay sonrası kaçtığı Nazilli'de polise teslim olan Tolga Demirbozan tutuklandı.



Kamu davası açıldı

Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Tolga Demirbozan, başka bir suçtan tutuklu Zübeyde Demirbozan'ın kız kardeşi Mebluse Bozkurt, annesi Feride Bozkurt ve sanığın barodan atanan avukatı katıldı. Savcı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkla maktulün sık sık kavga ettiklerini, sanığın mağdura şiddet uygulamasından dolayı hakkında kamu davası açıldığını belirtti.



Savcı mütalaasında "Sanık çocuğu ile birlikte Aydın ilinde yaşarken, maktul Antalya'da iş bulup çalışmaya başlamıştır. Taraflar arasında evlilik bağı bitmiş olmasına rağmen çocuklar sebebiyle zaman zaman görüşmüşlerdir. Sanığın bu nedenden dolayı olaydan bir gün önce Antalya'ya gelip, maktulün kaldığı Sevda ve erkek arkadaşı Özay'ın evinde, çocuğu ile birlikte kalmıştır." dedi.



Para ve telefonu alarak kaçtı

Mütalaanın devamında ise savcı "Olay günü Sevda ve Özay'ın evden ayrılmasından sonra baş başa kalan sanık ve maktul arasında tartışma çıkmıştır. Tartışmanın büyümesi üzerine sanık maktulü yatağın üzerine yatırarak hareketsiz hale gelene kadar boğazını sıkmıştır. Akabinde maktulü öldürdükten sonra cüzdanındaki bir miktar parayı ve cep telefonunu alarak olay yerinden kaçmıştır" diyerek sonlandırdı.



Mebluse Bozkurt ise kız kardeşinin eniştesi tarafından öldürülmeden önce darp edildiğini belgeleyen fotoğrafı mahkeme heyetine sundu. Bozkurt, "Sanık kardeşimi sürekli darp etmiştir. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.



"Eşimi öldürme gibi kastım yoktu"

Son sözü sorulan Tolga Demirbozan'ın "Eşimi öldürme gibi kastım yoktur. Bana söylediği sözlerden dolayı olay bir anda gelişti. Farkında olmadan öldürmüşüm" sözleri üzerine öldürülen kadının annesi ve kız kardeşi sanığa tepki gösterdi.



Mahkeme heyeti sanığa, 'eşi kasten öldürme suçu'ndan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Cezanın sanık üzerindeki olası etkilerini lehine takdir indirim sebebi olarak kabul eden mahkeme, cezayı ömür boyu hapse düşürdü.



Karar açıklandıktan öldürülen Zübeyde Demirbozan'ın kız kardeşi Mebluse Bozkurt, mahkeme heyetine dönerek, "Allah sizden razı olsun. Adalet yerini buldu" dedi.