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Siirt'te Herekol Dağı kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Siirt'te Herekol Dağı kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında gerçekleştirilen "Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu"nda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Polis Özel Harekat timleri tarafından hava destekli "Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu" gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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