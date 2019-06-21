Burak Yılmaz'dan Lecce transferi olay için sözler

Beşiktaşlı Burak Yılmaz, siyah beyazlı kulüple görüşmelerini sürdüren İtalyan ekibi Lecce'ye transferi hakkında yönetime mesaj gönderdi.

Lecce-Burak Yılmaz- Beşiktaş üçgeninde golcü futbolcu aradan sıyrıldı, iki kulüp karşı karşıya kaldı. Ailevi nedenlerden dolayı İstanbul'dan ayrılmak istemeyen ancak 33 yaşında olduğu için kariyerine Avrupa deneyimi eklemeye sıcak bakan Burak için son sözü Beşiktaş kulübü söyleyecek.

Golcü futbolcuya 3 yıl için toplam 7.5 milyon Euro teklif eden Lecce, "Kulübümle anlaşın" yanıtını almıştı.

''Beni satabilirsiniz''

Sabah'ın haberine göre; Burak'ın, Beşiktaş yönetimine de "Eğer kulüp menfaatleri gitmemi gerektiriyorsa beni satabilirsiniz" dediği belirtildi. Siyah-beyazlı yönetim geçen sezon devre arasında Trabzonspor'dan aldığı oyuncusunun performansından memnun kalmıştı.

5 milyon euro

Beşiktaş, 15 Süper Lig maçında 11 gol atan oyuncusu için 5 milyon Euro bonservis istiyor.