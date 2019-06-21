Kayseri'de aranan şüphelilere yönelik operasyon! 52 gözaltı var
Demirören Haber Ajansı
KAYSERİ'de haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle yapılan operasyanda 52 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 69 kişinin yakalanmasına yönelik sabah saat 05.30'da 167 polisle şafak operasyonu yapıldı.
Belirlenen adreslere baskın düzenlenirken operasyonda 52 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.