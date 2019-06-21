HABER /  DÜNYA
ADV Aklın Yolu Üsküdar

Komşuda binlerce kişi meclisi kuşattı! En az 70 yaralı var

İhlas Haber Ajansı
Komşuda binlerce kişi meclisi kuşattı! En az 70 yaralı var

GÜRCİSTAN'ı başkenti Tiflis'i ziyaret eden Rus milletvekilinin mecliste yaptığı konuşma üzere binlerce kişi meclisi kuşatarak içeri girmeye çalıştı. Yaşanan arbedede 39’u polis yaklaşık 70 kişi yaralandı. 

Dün açılışı yapılan Ortodoks Parlamentolararası Meclisi (IAO) genel kurulunda Rusya Milletvekili Sergey Gavrilov’un Gürcistan Parlamentosunda konuşma yapması üzerine öfkelenen halk meclisin etrafını işgal etmiş, polisle çatışmıştı. Tırmanan gerilimin ardından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı David Sergeenko, 39’u polis yaklaşık 70 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Gürcü televizyon kanalı ise açıklamayı yalanlayarak, sadece bir hastanede 100 yaralının olduğunu ileri sürdü. 


Tarafsızlığını savunmasıyla tanınıyor
Polis, Parlamentoyu kuşatan göstericileri Tiflis’in ana caddesi boyunca geri püskürtülmek istemiş ancak halk saatlerce direniş göstermişti. Polisin çok sayıda göz yaşartıcı gaz kullandığı gözlenirken, yüzünü kapatan göstericiler, polisin kalkanını alarak savunmasız kalan polislere saldırdı. 
Rus Milletvekili Gavrilov, Gürcistan’da hukuksuz ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin tarafsızlığını savunmasıyla tanınıyor. 

"En büyük aşağılanmadır" 
Muhalefetteki Avrupalı Gürcistan Partisi üyesi Gigi Ugulava, Gürcistan’ın bütünlüğüne karşı olan Gavrilov’un mecliste konuşmanı “aşağılama” olarak niteleyerek, “Hükumetten bu adamın buraya gelememesini talep ettik ama yine de izin verildi. Sadece ülke sınırını geçmekle kalmadı, Meclis Başkanının sandalyesine de oturdu. Bu milletimizin yaşadığı en büyük aşağılanmadır bu yüzden büyük bir kalabalık mermilere ve biber gazına rağmen buraya gelip polisle savaştı” diye konuştu. Bu akşam yeni protestoların yapılması bekleniyor. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Kayseri'de aranan şüphelilere yönelik operasyon! 52 gözaltı var
Kayseri'de aranan şüphelilere yönelik operasyon! 52 gözaltı var
Siirt'te Herekol Dağı kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi
Siirt'te Herekol Dağı kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi
Burak Yılmaz'dan Lecce transferi olay için sözler
Burak Yılmaz'dan Lecce transferi olay için sözler
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani İstanbul'da
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani İstanbul'da
Hulusi Akar'dan 'çatı davası' açıklaması hainler layık oldukları cezayı buldular
Hulusi Akar'dan 'çatı davası' açıklaması hainler layık oldukları cezayı buldular
LPG'de yeni dönem! Yönetmelikte değişikliği gidiliyor
LPG'de yeni dönem! Yönetmelikte değişikliği gidiliyor
ÖNCEKİ HABERLER
Işıl Açıkkar kimdir aslen nereli Erdoğan'a ne sordu kriz çıktı!
Işıl Açıkkar kimdir aslen nereli Erdoğan'a ne sordu kriz çıktı!
Çay budama desteği ne zaman ödenecek? Bakan Pakdemirli açıkladı
Çay budama desteği ne zaman ödenecek? Bakan Pakdemirli açıkladı
23 Haziran İstanbul seçim sonuçları OPTİMAR anketi
23 Haziran İstanbul seçim sonuçları OPTİMAR anketi
İstanbul'da konut satışında rekor Esenyurt ve Pendik'te
İstanbul'da konut satışında rekor Esenyurt ve Pendik'te
AB’den Türkiye’ye yine skandal tehdit
AB’den Türkiye’ye yine skandal tehdit
3600 ek gösterde 23 Haziran'dan sonra çıkar mı son haber
3600 ek gösterde 23 Haziran'dan sonra çıkar mı son haber
Eşini boğarak öldüren kocanın mahkemedeki sözleri isyan ettirdi
Eşini boğarak öldüren kocanın mahkemedeki sözleri isyan ettirdi
İstanbul seçim anketleri ORC seçim anketi kim önde son durum
İstanbul seçim anketleri ORC seçim anketi kim önde son durum
Yorumlar