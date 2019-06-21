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Saldırıdan son anda vazgeçmişti Trump'tan İran süre

Saldırıdan son anda vazgeçmişti Trump'tan İran süre

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldıracakları tehdidinde bulundu. Trump, "Savaş değil müzakere istiyoruz" dedi ve İran'a müzakerelere başlamak için süre verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Umman aracılığıyla İran'a mesaj gönderdi. Trump mesajında İran'a saldıracakları tehdidinde bulundu.

Trump, "Savaş değil müzakere istiyoruz" dedi ve İran'a müzakerelere başlamak için süre verdi. Mesajına cevap için süre tanıdı.

Hamaney müzakerelere karşı

Tahran yönetimi Trump'ı saldırının uluslararası sonuçları konusunda uyardı. İran, Hamaney'in müzakerelere karşı olduğunu ancak mesajın Hamaney'e iletileceğini söyledi.

Rusya'dan ABD'ye uyarı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran'a saldırmaya hazırlanan ABD'ye seslendi ve savaşın sonuçlarını iyi düşünmesini istedi.

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