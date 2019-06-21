Binali Yıldırım Okan Bayülgen'in Uykusuzlar Kulubü'nde türkü söyledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, Okan Bayülgen ile Uykusuzlar Kulübü'nün konuğu oldu. Yıldırım bir de türkü söyledi.

Uykusuzlar Kulübü ismindeki programın bu haftaki konuğu Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım oldu. Binali Yıldırım program süresince eğlenceli karakterini gözler önüne serdi ve komik dakikaların yaşanmasını sağladı. Yalandan nefret ettiğini dile getiren Yıldırım torunuyla olan diyaloglarını anlattı.

Binali Yıldırım’ın Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünü söyleyerek duygusal anlar yaşattı. Cuma akşamı yayınlanacak olan programda Binali Yıldırım, münazaranın çok sıkıcı geçtiği konusunda sorulan soruya, Okan Bayülgen programı olmadığı için sıkıcı geçtiğini söyledi ve izleyicilerin alkışını almayı başardı.