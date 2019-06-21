İsmailağa Cemaati kime oy vereceğini duyurdu! Açıklamadaki bomba bölüm

İSTANBUL seçimleri arefesinde cemaatler oylarının rengini açıklamaya başladı. İsmailağa Cemaati de 'Allah Teâlâ’ya vereceğimiz hesabı düşünerek oyumuz Binali Yıldırım'adır' duyurusu yaptı.

İsmailağa Cemaati, 23 Haziran İstanbul seçimine ilişkin açıklaması ile gündeme oturdu. Cemaatin istişare heyetinden çıkan açıklamada Mehmet Talu imzası vardı.

"Oyumuzu hangi başkan adayına vereceğiz, Ne yapacağız?” soruları çokça sorulur oldu" denilen açıklamada, cemaatin 'çekincelerinin' altı da çizilerek şu açıklama yapıldı:

"Öncelikle dua ediyoruz ki: 23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimleri milletimize, ülkemize ve devletimize hayırlar ve güzellikler getirsin.

Allah'a vereceğimiz hesabı düşünerek...

23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimleri dolayısıyla, bize: “Oyumuzu hangi başkan adayına vereceğiz, Ne yapacağız?” soruları çokça sorulur oldu. “Kim ne der” kaygısı taşımadan, sadece Allah Teâlâ’ya vereceğimiz hesabı düşünerek soranlara diyoruz ki:

Vaki 31 Mart seçimi iptal edilip seçim kararı ve tarihi ilan edildiğinden bu yana, seçime katılacak olan parti ve adaylarının:

1- Bu güne kadar yaptıklarını,

2- Meydanlardaki konuşmalarını,

3- Ve yapılan ittifakları dikkate aldığımızda: "Oyumuz, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'adır".

AÇIKLAMADAKİ 'MUHALİF' KISIM BOMBA İsmailağa Cemaati'nin açıklamasının bir bölümü ise gündeme oturdu. Cemaat içinde AK Parti'ye küskün olanları iknaya yönelik olan kısımda şöyle denildi:



- Ak Parti ve MHP’ye ye gönül vermiş mütedeyyin kitlelerin hassasiyetlerini rencide eden, bu yüzden de o kitleleri oy verme konusunda yeniden düşünme noktasına getiren bir kısım icraatlar, söylemler, ihmaller sebebiyle, bazı kimseler: “Ders olsun, şefkat tokadı olsun diye, bu sefer oy vermeyeceğiz” diyorlar.



Bu, kesinlikle doğru değildir. Çünkü biz Cumhur ittifakı ve İBB başkan adayı Binali Yıldırım tamamen artıdır. Hiç eksisi yoktur demiyoruz. Fakat her iki aday ve partilerinin, arkalarındaki ittifaklarının her yönüyle eksi ve artılarını göz önüne getirdiğimizde Cumhur ittifakı ve İBB başkan adayı Binali Yıldırım’ın eksilerinin daha az, artılarının daha fazla olduğu gerçeği, hakikatı açık ve net bir şekilde görülecektir.



Vaki bir eksiğe takılıp oy vermemenin vehamet ve felaketini görünce: “Eyvah! Biz neticenin böyle olmasını istemezdik, böyle olabileceğini düşünemedik, çok pişmanız” demenin hiçbir faydası olmayacaktır.

Cemaatin gerekçeleri

İsmailağa Cemaati, hükümete küsüp muhalifleşen üyelerini ikna etmek için 'neden Binali Yıldırım'a oy vermek' gerektiğini de şöyle izah etti:



Mesele: “VATAN, MİLLET, DİN VE DEVLET” olduğunda : Şu veya bu gerekçelerle, haklı veya haksız, yerli veya yersiz bir takım mülahazaları bir tarafa bırakarak:

1- Bu güne kadar ülke ve millet olarak maddî ve manevî kazanımlarımızın kaybetmemesi için. Bunları inkâr etmek ya da küçümsemek en hafif tabiriyle “nankörlük” olur.

2- Bu kazanımlarımızın devamının, güven ve istikrarın sağlanması için. Çünkü yapılanlar, yapılacakların teminatıdır.

3- Mazlum İslâm dünyasının umudunu yitirmemesi için.

4- Ülkemize zarar vermek isteyenlere fırsat verilmemesi için:

5- Vatana ve millete adanmış bir ömür, 17 senelik hizmet aşkı tecrübesiyle yakınen tanıdığımız: Cumhur ittifakı İBB başkan adayı BİNALİ YILDIRIM’a oyumuzu, vermemiz gerektiği inancındayız. Rabbim muvaffak eylesin.