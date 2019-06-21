Memleketine giden vatandaşlar seçim için yola çıkmaya başladı

23 Haziran pazar günü yapılacak seçime 2 gün kala memleketine giden vatandaşlar İstanbul'a dönmeye başladı.

İstanbul'da pazar günü yapılacak seçimlere 2 gün kala vatandaşlar İstanbul’a akın ediyor. İstanbul seçmeninin yanı sıra, barolar, meslek odaları, basın mensupları, tatilciler, sendika ve sivil toplum örgütleri seçimi yerinden izlemek için seferber oldu.

23 Haziran Pazar günü yenilenecek olan İstanbul seçiminde kaydı İstanbul’da bulunan seçmenlerin yanı sıra seçimi yerinden izlemek isteyen birçok vatandaş, seçim gezisine çıkıyor. Oy kullanacak vatandaşların, yurtiçi ve yurtdışından İstanbul’a gelişlerini özellikle cuma ve cumartesi gününe bırakması uçak biletlerinde talep artışına yol açtı. Bazı seferlerde yer kalmazken, bilet fiyatları da yoğun talep nedeniyle yükseldi. Parti görevlileri ise, bulundukları illerden otobüs kaldıracaklarını, vatandaşların kendi illerinde parti teşkilatlarına başvurmalarını istedi.

Otobüs ve uçak seferleri doldu

BirGün’den Mehmet Emin Kurnaz’ın haberine göre; seyahat acentaları, otobüs ve uçak seferlerinin tamamına yakınının dolduğunu belirtirken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Çalışmalarımız planlandığı gibi sürüyor, kaydı İstanbul’da bulunan seçmenler için bulundukları illerden araç kaldıracağız. Tüm talepler il başkanlıklarımızda toplandı. O çerçevede sayılar belirlendi araçlar ayarlandı. Pazar günü tüm gücümüzle İstanbul’da olacağız” diye konuştu.

"Her ilden araç kaldıracağız"

“İstanbul’a gelecek Anadolu’daki seçmenlerle ilgili, araç konusunda kolaylaştırma yapıyoruz” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları ve tüm parti görevlileri olarak İstanbul’da olduklarını belirtti. İstanbul’da seçmen kaydı bulunup imkânı olmayan yurttaşların bulundukları illerde parti teşkilatına başvurduğunu ifade eden Torun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yani şu an çalışmalarımız tam da planladığımız gibi devam ediyor. Kaydı İstanbul’da bulunan yurttaşlarımız için hemen hemen her ilden araç kaldıracağız. Gelmek isteyenler zaten il başkanlıklarımıza müracaat ettiler. Tüm talepler il başkanlıklarımızda toplandı. O çerçevede sayılar belirlendi araçlar ayarlandı. Pazar günü tüm gücümüzle İstanbul’da olacağız.”





Birçok ilden gelenler var

İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Emir Sami İşmen ise “Genel başkanımız dahil birçok il başkanımız İstanbul’da. Sayın Akşener, Pazar günü İstanbul’da olacak. Sandık güvenliği noktasında da CHP ile birlikte hareket ediyoruz, Saadet Partisi’yle de irtibatımız var” dedi.

İşmen, “Özellikle il dışından gelecekler var, örneğin Kahramanmaraş’tan 3-4 otobüs, Antalya’dan 7 otobüs gelecek. Antalya, Trabzon gibi birçok il teşkilatımız kendi ekipleriyle İstanbul’da. Türkiye genelinden destek çok. Daha öncesi 81 il başkanımızla iftar yapmıştık. Otobüsle gelen arkadaşlarımızın birçoğunun seçmen kaydı burada, onlara öncelik tanıdık, maddi durumu uygun olmayan arkadaşlar varsa onlara da aynı şekilde arkadaşlarımız destek oluyor. Elimizden geldiği ölçülerde destek oluyoruz. Ortam ne kadar gerilirse gerilsin provokasyonlara gelmeyeceğiz. Birçok okulda arkadaşlarımız sandık başında olacak” şeklinde konuştu.