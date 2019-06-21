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Fatma Şahin’in seslendirdiği “Ben Antep’im” filmi ödül kazandı

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in seslendirdiği “Ben Antep’im” filmi, Uluslararası Turizm Filmleri Festivali’nde 35 ülkeden 380 film arasında “Şehir” kategorisinde en iyi film ödülünü aldı.

Gazi şehrin, ulusal ve uluslararası alanda tanınırlılığını yükseltmeyi amaçlayan çalışmalarıyla dikkati çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kendi sesiyle geçmişten günümüze Gaziantep’i anlattığı “Ben Antep’im” adlı film, ödüllendirildi.

Kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yapan ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı’yla Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı’nı bir arada yürüten Şahin’in kısa bir bölümde yer aldığı film, uluslararası yarışmada ödül almayı başardı.

İstanbul’da, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Uluslararası Turizm Filmleri Festivali"nin jüri başkanlığını yönetmen Serdar Akar yaptı.

20 ülkede yarışma fırsatı
Yarışmada; "Sağlık", "Spor", "İnanç", "Gastronomi", "Doğa Turizmi", "Oteller", "Hava Yolları", "Acenteler", "Yerel Yönetimler"le  “Şehir Filmleri” kategorilerinde kültür ve turizm temalı filmler yer aldı. Festivalin Türkiye etabında dereceye giren filmler, 20 ülkede yarışma ve tanıtım fırsatı bulacak.

Ben Antep'im filmi hakkında
Fatma Şahin'in seslendirmesini yaptığı filmde şu satırlar yer alıyor;

“Ben burada doğdum. Bu topraklarda, bu yağmurlarda büyüdüm. Buranın rüzgârı, buranın kokusu benim. Burada öğrendim memleket nedir, vatan nedir, sevda nedir... Çocukken koşturduğum dar eski evlerin arasında başladı ilk arkadaşlıklarım” mısralarıyla başlayan “Ben Antep’im” filmi tamamıyla Gaziantep’te, Gazianteplilerin katılımıyla çekildi. Şahin’in seslendirmesini yaptığı metnin devamında ise emeğin, çabanın, inanarak mücadele etmenin, dürüstlüğün ve ahlakın önemi anlatıldı. “İlk kez burada öğrendim emeğin ne denli değerli olduğunu, çaba gösterdiğinde birin nasıl bin verdiğini, mücadele ede ede kazanmayı, inanırsan başaramayacağın hiçbir şey olmadığını burada gördüm. Dürüstlüğün, ahlakın hayattaki en büyük erdem olduğunu, Zenginlik dediğinin bir arada olmak olduğunu bu şehirde öğrendim.” Tanıtım filminin devamında yine Başkan Şahin’in seslendirmesiyle Gaziantep’in tarihinden, kültüründen, esnaf kültüründen, üretici bir şehir olmasından ve binlerce yıllık geçmişinden bahsedilerek, gazi şehrin modern yüzüne ve geleceğine işaret edildi. “Buranın tadı, buranın lezzeti, buranın baharatı, buranın esnafı, buranın bakırcısı, buranın kutnucusu benim. Ben binlerce yıllık bir kültürün mirasçısı, ben bu şehrin geleceği, ben bu şehrin yeni yüzü, ben dünyanın en güzel coğrafyalarından biri, ben Antep’im... Ben Gaziantep’im…”

Sosyal medyada büyük ilgi gören #BenAntepim adlı film, yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden 1 milyona yakın kişi tarafından izlenmişti. 3 dakika 10 saniyelik film, sosyal medyada yoğun olarak paylaşılmıştı.

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