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7,5 milyar nüfuslu dünyada kaç kişi internet kullanıyor? Rakamlar şaşırttı

7,5 milyar nüfuslu dünyada kaç kişi internet kullanıyor? Rakamlar şaşırttı

2018 yılında internet kullanımının yüzde 6 artıp 3,8 milyar insana ulaştığı görüldü. Bu da demek oluyor ki dünya nüfusunun yarısından fazlası internet kullanıyor.

3,8 milyarlık internet kullanıcısının dünya nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasını oluşturduğu saptandı.

Ajans Press’in BOND İnternet Trendleri Raporu’ndan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, internet kullanıcı sayısının en fazla olduğu ülkeler ise yüzde 21 pay ile Çin, yüzde 12 pay ile Hindistan ve yüzde 8 pay ile de ABD olarak belirlendi. Türkiye de internet kullanım oranıyla bu listenin 15. sırasında yer aldı.

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Ayrıca araştırmada konuyla alakalı yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu.

2018 yılında internet başlığı altında 196 bin 116 haber çıkışı tespit edilirken, internetle alakalı en çok sosyal medya mecralarının haber olduğu görüldü. 

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