Abdullah Avcı istedi milli yıldıza teklif yapıldı

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda harekete eden Beşiktaş, Ömer Toprak’ı kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş, Ömer Toprak’ı kadrosuna katmak istiyor. Siyah beyazlılar, Borussia Dortmund forması giyen 29 yaşındaki oyuncu için temaslarını arttırdı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda adımlar atan siyah beyazlılar, 29 yaşındaki stoperi 1 yıllığına kiralamak için temaslarını sürdürüyor.

Teklif yapıldı beklemeye geçildi

Borussia Dortmund ve Ömer Toprak’a kiralama teklifini ileten Beşiktaş yönetimi, olumlu yanıt alması durumunda transferi kısa süre içinde tamamlayacak.

Ömer Toprak sıcak bakıyor

Dortmund’un, Bayern Münih’ten Mats Hummels’i transfer etmesinin ardından Ömer’in gelecek sezon Alman ekibinde forma giyme şansı azaldı. Bu durumu göz önünde bulunduran yönetim, milli futbolcunun teklifi kabul etmesini bekliyor.





Kariyerine Ravensburg’da başladı

Kariyerine Ravensburg’da başlayan Ömer Toprak, daha sonra Freiburg ve Bayer Leverkusen formaları giydi. 29 yaşındaki oyuncu, 2 sezon önce 12 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund’a transfer oldu.



Dortmund’daki ilk sezonunda 36 maça çıkan Ömer, geçen sezon 6’sı ilk 11 olmak üzere 14 karşılaşmada görev yaptı.