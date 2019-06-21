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Merkez Bankası piyasaya yaklaşık 16 milyar lira verdi

Merkez Bankası piyasaya yaklaşık 16 milyar lira verdi

Merkez Bankası, düzenlediği ihale ile piyasaya 15 milyar 999 milyon 999 bin 992 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 28 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 15 milyar 999 milyon 999 bin 992 lira verdi.

İhaleye 29 milyar 550 milyon liralık teklif geldi.

Basit ve birleşik faiz 

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.

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