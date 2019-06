Ryan Babel'den kafaları karıştıran transfer mesajı

Galatasaray'a transferi beklenen Ryan Babel, kişisel Twitter hesabından paylaştığı gönderiyle kafaları karıştırdı.

Sezonu Fulham'da tamamlayan ve Galatasaray'a transferi beklenen Ryan Babel, sosyal medyadan gönderdiği mesajla kafaları karıştırdı.

Instagram hesabından sık sık aslan temalı gönderiler paylaşan Babel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada her an her şeyin olabileceğini işaret etti.

Kafaları karıştırdı

Geleceğiyle ilgili bir Tweet atan Babel, ''Kimsenin, hatta kendimin bile beklemediği bir karar verebilirim'' dedi. Babel'in bu paylaşımı sonrası gözler Hollandalı futbolcuya çevrildi.

Ocak 2017'de Beşiktaş'a katılan ve Ocak 2019'da Fulham'ın yolunu tutan Ryan Babel, Süper Lig'de attığı goller ve yaptığı asistlerle adından söz ettirdi.

Fulham formasıyla Premier Lig'de 16 maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu 5 gol ve 3 asistlik performans sergilese de Londra ekibi küme düşmekten kurtulamadı.