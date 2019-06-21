Öcalan'ın mektubu! Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak sözler

Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan gönderilen mektubunu değerlendiren HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, "Bu yeni açılım sandığa nasıl yansır bilemem. Görünen o ki İstanbul’a bir mitil de Öcalan attı." ifadelerini kullandı.

Abdullah Öcalan'ın 18 Haziran'da İmralı'da yazdığı mektup dün Tunceli Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Kemal Özcan tarafından açıklandı. Mektupta, Öcalan'ın 23 Haziran seçimlerine ilişkin "HDP’de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır. Demokratik ittifakın önemi ve tarihsel anlamı mevcut ikilemlere kendini angaje etmemesi ve şimdiye kadar olduğu gibi seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir" mesajı paylaşıldı.

"Kürt oylarını etkilemek için"

Yerli ve milli mitil beklenmiyordu dersem yalan söylemiş olurum. İktidar partisinin İstanbul’daki Kürt oylarını etkilemek için bir şeyler yapacağı açıktı. Önce Öcalan’la avukatları görüştürüldü. "Açlık grevlerini bitirmek için" demek, her türlü eleştiriyi engelleyecek insani bir kılıftı.

"HDP’nin tarafsız olmasını talep eden bir mektup"

Sonrasında bazı başka girişimler olduğu kulağımıza geliyordu. Ancak dün mesele en tepeden halledilmeye çalışıldı. Bir akademisyen, hiç bir hakkı ve yetkisi olmamasına rağmen terör örgütünün hapisteki lideri ile görüştürüldü. Ve Öcalan’dan İstanbul seçimlerinde HDP’nin tarafsız olmasını talep eden bir mektupla geldi İmralı’dan.

Görünen o ki İstanbul’a bir mitil de Öcalan attı

Aynı akademisyen televizyona çıkıp mektubu anlattı. Öcalan’ı biraz övdü ve sonunda işin cılkını çıkararak "Öcalan yeri ve millidir" bile dedi. Biten açılım süreci, farklı bir biçimde yeniden başlamış oldu. 'Megri megri'den 'Yerli ve Milli'ye evrildi Öcalan’la olan muhabbet. Bu yeni açılım sandığa nasıl yansır bilemem. Ancak şunu söyleyebilirim. Görünen o ki İstanbul’a bir mitil de Öcalan attı.

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