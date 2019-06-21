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PİAR seçim anket sonuçları İstanbul seçimi kim alır son durum?

PİAR seçim anket sonuçları İstanbul seçimi kim alır son durum?

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı için İstanbullular 23 Haziran pazar günü bir kez daha sandık başına gidecek. Peki seçim anketlerine göre Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte son İstanbul seçim anketleri ve PİAR'ın seçim anket sonuçları...

İSTANBUL  seçimlerine artık sayılı günler kaldı. Milyonlarca İstanbullu 23 Haziran pazar günü bir kez sandık başına gidecek ve yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçecek. Peki seçim öncesi halkın nabzını tutan anket şirketleri ne diyor? Son İstanbul seçim anketlerine göre Binali Yıldırım mı yoksa Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte PİAR'ın ve diğer anketlerin seçim sonuçları...

Piar Araştırma
İstanbul'da 23 Haziran günü yenilenecek seçimle ilgili Piar araştırma şirketi tarafından yapılan bir değerlendirmede, "kitle psikolojisinin Ekrem İmamoğlu lehine olduğu" yorumu yapıldı.

Seçimlerin her iki taraf için de riskler barındırmakla birlikte her iki adayın da kazanma ihtimali bulunduğu belirtilen Piar açıklamasında, “Ancak kitle psikolojisinin Ekrem İmamoğlu lehine olduğunu söylemekte fayda görüyoruz.” denildi.

Piar'ın sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamasında, seçmen psikolojisini doğru yönlendiren tarafın bu kez farklı kazanabileceği belirtilerek, “Seçimlerin sonuna doğru hangi adayın kazanacağı fikri ağır basarsa o aday 31 Mart'a oranla çok daha büyük fark yapabilir.” ifadesi kullanıldı.

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