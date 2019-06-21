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Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması

Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi gruplarında temsil edecek olan Galatasaray, Twitter'dan bir mesaj yayınladı.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklamada bulundu.

Galatasaray Kulübü'nün paylaşımında, "Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunu şampiyon tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılma hakkı kazanan Galatasaray’a, UEFA’dan Şampiyonlar Ligi için resmi kabul mektubu geldi." ifadeleri yer aldı.

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